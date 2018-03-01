YouTube удалил видео СБУ о деятельности спецслужб России в Украине

Видеохостинг YouTube удалил на странице СБУ видео об активизации спецслужб РФ для дестабилизации ситуации в Украине, что было сделано после жалоб на видео, очевидно, по указанию российских спецслужб. Об этом сообщается на странице СБУ в Facebook.

"Служба получила сообщение от администрации YouTube о вынесении предупреждения и удаления со страницы видео. "СБУ фиксирует активизацию спецслужб РФ для дестабилизации ситуации в стране», что было показано на официальном брифинге руководства СБУ. Основанием для такого решения стали "отметки" видео интернет-пользователями как недопустимого. Администрация YouTube поддержала эту позицию", - говорится в сообщении.

Сейчас специалисты спецслужбы, используя предложенный YouTube инструментарий, выясняют причины принятия такого решения.

"Вместе с тем мы убеждены, что отправка жалоб на видео с очередными доказательствами подрывной деятельности спецслужб РФ против Украины могла быть осуществлена только по их прямому указанию", - подчеркнули в СБУ.

Служба также обратила внимание, что среди нескольких видео, размещенных по итогам брифинга, для удаления были выбраны лишь то, где привлеченный к осуществлению провокаций гражданин РФ демонстрирует свои документы.