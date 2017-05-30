Яндекс отвергает обвинения в передаче данных спецслужбам России

Российская интернет-компания Яндекс отвергает обвинения Службы безопасности Украины (СБУ) в передаче данных украинцев спецслужбам России, говорится в заявлении компании.

Сообщается, что сейчас Яндекс консультируется с юристами и будет предпринимать необходимые юридические действия для защиты своей команды.

"Наших сотрудников ООО Яндекс.Украина обвиняют в том, что они передавали персональную информацию об украинских пользователях российским спецслужбам... Ни у сотрудников Яндекс.Украины, ни у руководства украинского подразделения не было доступа к персональным данным пользователей Яндекса, - сказано в заявлении.

Яндекс заявляет, что защита персональных данных ее пользователей во всех странах, где она предоставляет сервисы, является "наивысшим приоритетом". "В частности для обеспечения этого данные о пользователях обезличены и анонимны", - отмечает компания.

"Существуют строгие законные процедуры, по которым правоохранительные органы могут обратиться в компанию с требованием раскрыть те или иные данные - но на это должно быть соответствующее решение суда, и сама компания должна счесть его обоснованным", - отметили в компании.

Как сообщалось, СБУ 29 мая провела обыски в офисах компании в Одессе и Киеве в рамках уголовного дела по статье "государственная измена". СБУ подозревает руководство Яндекс.Украина в незаконном сборе и передаче в РФ персональных данных граждан Украины.