Тереза Мэй не согласна с проектом документа будущего соглашения по Brexit

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что не согласна с проектом документа, опубликованного в среду Еврокомиссией, и касающегося будущего соглашения по Brexit.

В понедельник, как ожидается, британский премьер выступит в парламенте с собственным докладом по ситуации с выходом Великобритании из Евросоюза.

"Если этот проект будет реализован, то он нанесет ущерб британскому общему рынку, будет представлять угрозу конституционной целостности Великобритании посредством создания таможенных и регуляторных границ в Ирландском море, и ни один британский премьер-министр никогда на это не согласится", — сказала Мэй в среду в парламенте. По словам премьера, она будет разговаривать об этом с председателем Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером.

"И четко скажу, что мы никогда так не поступим", - добавила Мэй.

Спикер палаты общин Джон Беркоу ранее сказал, что Мэй выступит в парламенте в следующий понедельник.

Ранее в среду Еврокомиссия опубликовала "Проект соглашения о выходе Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии из Европейского союза и Европейского сообщества по атомной энергетике", представленный на 119 страницах. Он является итогом первого этапа переговоров ЕС и Великобритании по Brexit.

Британия покинет ЕС 29 марта 2019 года. Лондон и Евросоюз с лета прошлого года ведут переговоры об условиях "развода". Теперь идет диалог о двухлетнем переходном периоде, который начнется после выхода Великобритании из ЕС.