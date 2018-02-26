Лейбористы хотят новое таможенное соглашение с Евросоюзом после Brexit

Британские лейбористы во главе с Джереми Корбином хотят для Великобритании новое таможенное соглашение с ЕС после Brexit.

"Лейбористы будут искать итоговой договоренности, которая даст полный доступ к европейским рынкам и сохранит преимущества единого рынка и таможенного союза… без новых препятствий торговле и ограничений прав, стандартов и гарантий", - заявил Корбин в понедельник, выступая с речью по Brexit.

По его словам, они также будут стараться избежать "жесткой границы" с Северной Ирландией и обеспечить беспрепятственную деятельность для предпринимателей.

"Мы долго спорили по поводу того, что таможенный союз – это выполнимый вариант для окончательной сделки (ред. – по Brexit). Поэтому лейбористы будут стремиться вести переговоры о новом всеобъемлющем таможенном союзе между ЕС и Великобританией с тем, чтобы гарантировать отсутствие тарифов внутри Европы и помочь избежать жесткой границы в Северной Ирландии", — сказал политик.

При этом, по его словам, представители партии лейбористов "уважают результаты референдума" по выходу Великобритании из Евросоюза.

"Но мы не будем поддерживать сделки тори, которая навредит трудоустройству, правам и стандартам проживания", — заключил он.

Руководство Великобритании в настоящий момент ведет переговоры о выходе Великобритании из Евросоюза, одним из условий переговоров является то, что Великобритании придется покинуть общий рынок ЕС и заключать отдельные соглашения со странами-членами союза. Что касается жесткой границы с Ирландией, которая остается в составе ЕС, то правительство премьер-министра Терезы Мэй планирует ее избежать.

Представитель Мэй после заявлений Корбина уже заявил, что Великобритания не планирует вступать в таможенный союз с ЕС после Brexit.

На референдуме по вопросу выхода Великобритании из Евросоюза в 2016 году 51,9% граждан (17,4 миллиона человек) проголосовали за Brexit, 48,1% граждан (16,1 миллиона человек), принявших участие в референдуме, проголосовали за то, чтобы страна оставалась в составе ЕС. Великобритания покинет ЕС 29 марта 2019 года.