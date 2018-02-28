Последнее обновление: 28.02.2018 16:01

«Космический интернет» от SpaceX будет работать без IP-адресов

Сооснователь Tesla и SpaceX Илон Маск поделился деталями работы проекта Starlink в переписке с пользователями Twitter.

ИТ-предприниматель сообщил, что раздача интернета с тысячи специально запущенных спутников будет осуществляться по более простой технологии, чем IPv6. Она запланирована экономной и одноранговой, без необходимости обращаться к «третьим сторонам» для передачи данных, пишет DEV.by.

При этом оконечное шифрование будет встроено в устройства на уровне прошивки. По словам Маска, возможность взлома системы передачи данных с помощью существующих компьютерных технологий крайне маловероятно. А если злоумышленники все же найдут способ победить, оператор спутников сможет мгновенно выпустит нужное обновление на всю сеть устройств.

Если проект окажется успешным, Starlink станет первой спутниковой интернет-сетью. По информации alphr, для обеспечения полного покрытия Земли понадобится 12 тысяч спутников. Для сравнения: сегодня на орбите планеты находится 4256 спутников, значительная часть из которых даже не работает.

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