SpaceX отложила еще на сутки запуск 60 микроспутников системы Starlink

Американская компания SpaceX запланировала на 29 января запуск ракеты-носителя Falcon 9 c 60 микроспутниками системы Starlink, предназначенными для обеспечения высокоскоростного доступа в интернет.

Об этом SpaceX сообщила в понедельник в своем Twitter, передает ТАСС.

"Теперь мы намечаем запуск Starlink на среду, 29 января, на 09:06 по времени восточного побережья [17:06 мск]", - уточнила компания, пояснив, что очередная отсрочка обусловлена прогнозом неблагоприятной погоды в зоне подбора отработанной ступени ракеты. SpaceX совершенствует технологию возвращения ступени носителя для ее повторного применения и удешевления пусков.

Компания отложила ранее запланированный на понедельник старт Falcon 9 из-за сильного ветра. В SpaceX рассчитывали отправить ракету в космос во вторник в 17:28 мск. Теперь срок запуска пришлось отложить еще на сутки.

Сеть Starlink предназначена для обеспечения доступа в интернет пользователей на всей планете за счет развертывания на околоземной орбите большого количества малых аппаратов (весом до 500 кг). Эта система связи повсеместно, включая труднодоступные и малонаселенные районы, будет обеспечивать широкополосный доступ в интернет на скорости 1 гигабит в секунду, что соответствует стандарту 5G.

На начальном этапе SpaceX планирует обеспечить высокоскоростной доступ в интернет для жителей юга США к концу 2020 года. По оценке компании, размещение на орбите в общей сложности 11 тыс. спутников и ввод их в эксплуатацию обойдется в $10 млрд. В мае 2019 года в космос были выведены первые 60 спутников, в ноябре на орбиту была доставлена вторая группировка аппаратов Starlink, третья - ранее в текущем месяце.