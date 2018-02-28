Прибыль Bayer пострадала из-за скидок для дистрибьюторов пестицидов

Скорректированная прибыль немецкой химической и фармацевтической компании Bayer, которая находится в процессе приобретения американского производителя семян Monsanto, снизилась из-за скидок для дистрибьюторов средств защиты растений в Бразилии и ослабления валюты в регионе.

Скорректированная прибыль Bayer до вычета налогов, процентов, износа и амортизации (EBITDA) в четвертом квартале составила 1,78 миллиарда евро ($2,18 миллиарда), оказавшись немного ниже консенсус-прогноза аналитиков, опрошенных Рейтер, на уровне 1,8 миллиарда евро, что, в частности, связано с низкими показателями подразделения потребительских товаров.

Слабость иностранных валют отрицательно повлияла на выраженные в евро продажи за рубежом, снизив квартальную прибыль примерно на 100 миллионов евро.

Bayer сообщила, что ей потребуется больше времени, чтобы завершить поглощение Monsanto. Как ожидается, сделка будет закрыта во втором квартале текущего года, а не в начале 2018 года, как планировалось прежде, из-за продолжающихся переговоров с антимонопольными органами в Европе, России и США.

В прошлом году Bayer предупредила, что низкие продажи в Бразилии привели к увеличению запасов дистрибьюторов, заставив компанию предоставлять скидки и выкупать акции.

“Мы видим, что эти меры начинают приносить результаты”, - сказал глава Bayer Вернер Бауманн. Как следствие, EBITDA до вычета особых статей в подразделении Crop Science, которое производит средства защиты сельскохозяйственных растений, вероятно, вырастет на 4-9 процентов, если не учитывать сделку с Monsanto.