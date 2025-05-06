Последнее обновление: 06.05.2025 16:46

В России с 30 мая вводятся лимиты на денежные переводы

В России вводится лимит на разовые денежные переводы в размере 100 тысяч рублей с упрощенной идентификацией клиента.

Как пишут российские СМИ, эта мера коснется переводов без открытия счета в банке и с электронных кошельков без полной идентификации.

В России в мае прошлого года был принят закон, который ограничивает суммой в 100 тысяч рублей максимальный разовый перевод денежных средств, в том числе электронных, без открытия банковского счета при упрощенной идентификации. Как отмечают авторы законопроекта, эта мера должна помочь в борьбе с потоками средств, источник которых неочевиден, а также для сокращения вывода денег за границу.

Ограничения будут действовать с 30 мая 2025 года.

Сейчас при переводах денежных средств, в том числе электронных, на сумму свыше 15 тысяч рублей проводится упрощенная идентификация клиента-физлица, для которой достаточно представить банку свои паспортные данные. При этом максимальная сумма таких переводов не ограничена.

Клиентов банка закон никаким образом не затрагивает. Он затрагивает исключительно переводы без открытия счета в банке и переводы с электронных кошельков, где не проведена полная идентификация, утверждают россСМИ.



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