Согласившимся на самодепортацию из США мигрантам будут платить $1 тысячу

США будут платить $1 тысячу мигрантам, согласившимся на самодепортацию.

Министерство внутренней безопасности (DHS) объявило о запуске программы самодепортации для нелегальных мигрантов, в рамках которой им будут давать деньги, чтобы покинуть страну.

«Если вы находитесь здесь нелегально, самостоятельная депортация — это лучший, безопасный и наиболее экономичный способ покинуть Соединенные Штаты, чтобы избежать ареста... Скачайте CBP Home сегодня и самодепортируйтесь», - говорится в сообщении ведомства.

В рамках программы нелегальным мигрантам, которые самостоятельно покинут государство, используя приложение CBP Home, выплатят стипендию в размере $1 тысячи. Отмечается, что получить деньги участники программы смогут только после возвращения на родину. Также им предоставят потенциальный шанс вернуться в США в будущем.

В заявлении ведомства отмечается, что даже с учетом стоимости стипендии использование CBP Home снизит стоимость депортации примерно на 70%. В настоящее время средняя цена ареста, задержания и высылки нелегального мигранта составляет $17121.