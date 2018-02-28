Последнее обновление: 28.02.2018 16:01

Хакеры научились взламывать iPhone - СМИ

Категории: Apple Хакеры

Несмотря на регулярные обновления в системе безопасности iPhone, полицейские теперь имеют доступ к любым телефонам благодаря "белым хакерам" израильской компании Cellebrite.

Как пишет Forbes, эксперты по кибербезопасности компании Cellebrite сообщили, что им удалось обойти все защиты смартфона американской компании Apple - iPhone X.

По информации издания, крупный подрядчик государственных американских компаний заявляет, что он нашел способ разблокировать практически любой iPhone. По всей видимости, это может стать важным достижением для правоохранительных органов и очевидной проблемой конфиденциальности для клиентов Apple.

В Cellebrite сообщили, что ее инженерам удалось найти способ обхода блокировок смартфонов, которые работают на базе программного обеспечения iOS 11, в том числе - iPhone X.

Именно эта модель гаджета и была успешно взломана экспертами кибербезопасности для получения необходимых данных Агентством Национальной Безопасности США еще в ноябре прошлого 2017 года.

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