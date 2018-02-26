Последнее обновление: 26.02.2018 15:15

"Интернет вещей": в Японии действия рабочих отслеживают через устройства на запястье

Японские электронные компании предлагают все больше систем, чтобы помочь решить проблему нехватки рабочей силы, используя технологию, известную как "Интернет вещей".

Компания Фудзицу предлагает новую систему, которая позволит фирмам быстро найти необходимые товары на полках магазинов и складов, сообщает NHK.

Другая система, разработанная компанией Тосиба, отслеживает движения работников складов через устройства, похожие на часы, одетые на запястье.

По словам компании, эта база данных поможет компаниям более эффективно использовать рабочих или размещать товары на складах.

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