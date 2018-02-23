Последнее обновление: 23.02.2018 18:01

Украина выполнила соглашение об ассоциации с ЕС только на 40%

Уровень выполнения соглашения об ассоциации с ЕС по состоянию на 2017 год составил 41%. Об этом говорится в правительственном отчете, который был представлен в пятницу на конференции "Итоги имплементации соглашения об ассоциации".

В соответствии с правительственным документом, общий прогресс выполнения Украиной Соглашения об ассоциации с ЕС в прошлом году составил 41%. Уровень выполнения задач, за которые ответственны центральные органы исполнительной власти, близок к этому показателю - 42%, сообщает "Европейская правда".

Самая низкая успеваемость – у Верховной Рады: парламент выполнил только 33% от планового количества задач. Несколько лучший результат выполнения тех задач, за которые ответственны "другие органы государственной власти" – 50%.

Представлено также распределение результатов по секторам. Самые высокие показатели достигнуты в выполнении Соглашения в сферах "образование, обучение и молодежь" и "финансовый сектор" - по 100%.

Аутсайдерами стали сектора "общественное здоровье" (4%), "транспорт и почтовые услуги" (11%), "окружающая среда" (27%).

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