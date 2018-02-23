Последнее обновление: 23.02.2018 12:37

В Китае построили самый длинный морской мост в мире

Категории: Китай Мосты

В Китае завершили строительство самого длинного морского моста в мире.

В феврале госкомиссия разрешила начать его испытания, сообщает meduza.io.

"Мост связал Гонконг, Чжухай и Макао. Длина сооружения, которое включает в себя три искусственных острова и подводный тоннель (также самый длинный в мире) — 55 километров", - говорится в сообщении.

Строительство моста заняло восемь лет. Стоимость проекта оценивается в 110 миллиардов юаней (почти 16 миллиардов долларов).

Мост, по словам его создателей, способен выдержать землетрясение магнитудой 8 и должен прослужить как минимум 120 лет.

Для движения транспорта мост планируют открыть во второй половине 2018 года.

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