В Китае построили самый длинный морской мост в мире

В Китае завершили строительство самого длинного морского моста в мире.

В феврале госкомиссия разрешила начать его испытания, сообщает meduza.io.

"Мост связал Гонконг, Чжухай и Макао. Длина сооружения, которое включает в себя три искусственных острова и подводный тоннель (также самый длинный в мире) — 55 километров", - говорится в сообщении.

Строительство моста заняло восемь лет. Стоимость проекта оценивается в 110 миллиардов юаней (почти 16 миллиардов долларов).

Мост, по словам его создателей, способен выдержать землетрясение магнитудой 8 и должен прослужить как минимум 120 лет.

Для движения транспорта мост планируют открыть во второй половине 2018 года.