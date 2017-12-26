Китайцы открыли самый длинный стеклянный мост в мире

В Китае в уезде Пиншань провинции Хэбэй ввели в эксплуатацию стеклянный пешеходный мост, длина которого составляет 488 метров.

Считается, что это самый длинный мост такого рода в мире, сообщает Xinhua.

Мост шириной 4 метра расположен между двумя скалами на высоте 218 метров – как 66-этажное здание – в живописной местности Хунягу. Он выполнен из более 1000 стеклянных панелей толщиной 4 сантиметра.

Одновременно на мосту могут находиться до 600 человек. Его удерживают кабели весом более 120 тонн.

"Мост похож на дракона, лежащего между горами, и я чувствую, словно гуляю в облаках по нему", - сказал один из туристов.

Стеклянные мосты можно найти в других частях Китая, в том числе в Чжанцзяцзе, известном туристическом месте, где конструкция длиной 430 метров и шириной 6 метров висит между двумя крутыми скалами на высоте 300 метров над землёй.