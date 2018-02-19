Последнее обновление: 19.02.2018 17:51

Македония хочет урегулировать вопрос с названием до саммита НАТО

Македония надеется на успешное завершение переговоров с Грецией касательно своего названия к летнему саммиту НАТО в июле.

«Я считаю, что мы сможем успешно завершить переговоры к саммиту НАТО в июле», - сказал премьер-министр Македонии Зоран Заев.

Как известно, спор между Грецией и Македонией о названии последней продолжается со времён распада Югославии. По требованию Афин Македония была принята в ООН в 1993 году под названием Бывшая Югославская Республика Македония (БЮРМ), поскольку такое же название имеет одна из греческих провинций - исторический регион Македония, который граничит с одноименной республикой.

После переименования македонский премьер-министр Зоран Заев надеется завершить спор с Грецией, из-за которого блокируется вступление страны в НАТО и ЕС.

blog comments powered by Disqus
<Январь 2018
ПнВтСрЧтПтСбВс
25262728293031
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930311234
Февраль 2018
ПнВтСрЧтПтСбВс
2930311234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627281234
567891011
В мире
© 1995-2014 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование