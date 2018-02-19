Производитель пылесосов Dyson выпустит три электромобиля

Известный британский производитель бытовой техники Dyson планирует разработать три электромобиля, и, по данным Financial Times, первая модель будет использовать литий-ионные батареи, а не твердотельные батареи.

Издание обратилась к руководителю компании Джеймсу Дайсону с просьбой подтвердить слухи, но топ-менеджер не был многословен. Он лишь отметил, что фирма "вкладывает значительные средства в новые технологии для батарей", но такие технологии могут занять некоторое время, пишет e-move.

Ранее сообщалось, что электрокар Dyson появится в 2020 году.

Но теперь Дайсон заявил, что ранее анонсированный автомобиль может задержаться: не исключено, что его дебют состоится в 2021-м, а не 2020 году.

По неофициальным данным это будет лимитированая производственная модель, используемая для оценки потребительского интереса и подготовки компании к массовому производству EV’ов.

А вот два других электрокара должны быть ориентированы на рынок. Как ожидается, они получат вышеупомянутые твердотельные АКБ и предложат некоторые серьезные преимущества по сравнению с другими конкурирующими моделями.