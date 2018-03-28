Jaguar и Waymo разработали 1-й в мире премиальный беспилотный электромобиль

Британский автопроизводитель Jaguar Land Rover (JLR) и компания Waymo холдинга Alphabet, куда также входит Google, в рамках долгосрочного стратегического партнерства выпустят первый в мире премиальный беспилотный электромобиль.

Как говорится в сообщении JLR., испытания Jaguar I-PACE, который будет оснащен разработанной Waymo беспилотной технологией, начнутся уже в текущем году. Дорожные тесты и анализ реальных данных окружающей среды позволят инженерам усовершенствовать технологию и обеспечить безопасность поездок. В ближайшие 2 года планируется собрать до 20 тыс. беспилотных электромобилей.

I-PACE является первым полностью электрическим внедорожником Jaguar, его мировая премьера состоялась в этом месяце.

Waymo планирует в текущем году запустить первый в мире сервис беспилотных такси, с заказом автомобиля через мобильное приложение. Ожидается, что электромобили I-PACE войдут в эту систему к 2020 году.

Премьера Jaguar I-PACE с сервисом Waymo состоится на Нью-йоркском международном автосалоне, который пройдет с 30 марта по 8 апреля.