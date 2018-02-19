Курсы валют в банках Минска на 19 февраля 2018 года

По состоянию на 10:00 банки Минска выставили следующие курсы обмена валют.

Максимальный курс покупки доллара США снизился на 0,007 рубля и составил 1,959 рубля, минимальный курс продажи снизился на 0,008 рубля и составил 1,965 рубля.

Максимальная покупка евро снизилась на 0,022 рубля и составила 2,438 рубля, минимальная продажа снизилась на 0,022 рубля и составила 2,444 рубля.

Максимальный курс покупки 100 российских рублей составил 3,47 (не изменился), минимальный курс продажи составил 3,48(снизился на 0,01 рубля).