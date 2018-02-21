Курсы валют в банках Минска на 21 февраля 2018 года

По состоянию на 10:00 банки Минска выставили следующие курсы обмена валют.

Максимальный курс покупки доллара США вырос на 0,003 рубля и составил 1,962 рубля, минимальный курс продажи вырос на 0,001 рубля и составил 1,965 рубля.

Максимальная покупка евро снизилась на 0,01 рубля и составила 2,415 рубля, минимальная продажа снизилась на 0,01 рубля и составила 2,425 рубля.

Максимальный курс покупки 100 российских рублей составил 3,46 (снизился на 0,01 рубля), минимальный курс продажи составил 3,47(снизился на 0,01 рубля).