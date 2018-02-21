Последнее обновление: 21.02.2018 12:00

Курсы валют в банках Минска на 21 февраля 2018 года

По состоянию на 10:00 банки Минска выставили следующие курсы обмена валют.

Максимальный курс покупки доллара США вырос на 0,003 рубля и составил 1,962 рубля, минимальный курс продажи вырос на 0,001 рубля и составил 1,965 рубля.

Максимальная покупка евро снизилась на 0,01 рубля и составила 2,415 рубля, минимальная продажа снизилась на 0,01 рубля и составила 2,425 рубля.

Максимальный курс покупки 100 российских рублей составил 3,46 (снизился на 0,01 рубля), минимальный курс продажи составил 3,47(снизился на 0,01 рубля).

Ранее по теме
blog comments powered by Disqus
<Январь 2018
ПнВтСрЧтПтСбВс
25262728293031
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930311234
Февраль 2018
ПнВтСрЧтПтСбВс
2930311234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627281234
567891011
Экономика
© 1995-2014 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование