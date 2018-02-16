Курсы валют в банках Минска на 16 февраля 2018 года

По состоянию на 10:00 банки Минска выставили следующие курсы обмена валют.

Максимальный курс покупки доллара США снизился на 0,011 рубля и составил 1,966 рубля, минимальный курс продажи снизился на 0,006 рубля и составил 1,973 рубля.

Максимальная покупка евро выросла на 0,005 рубля и составила 2,46 рубля, минимальная продажа выросла на 0,004 рубля и составила 2,466 рубля.

Максимальный курс покупки 100 российских рублей составил 3,47 (вырос на 0,01 рубля), минимальный курс продажи составил 3,49(вырос на 0,01 рубля).