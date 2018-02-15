Курсы валют в банках Минска на 15 февраля 2018 года

По состоянию на 10:00 банки Минска выставили следующие курсы обмена валют.

Максимальный курс покупки доллара США снизился на 0,009 рубля и составил 1,977 рубля, минимальный курс продажи снизился на 0,007 рубля и составил 1,983 рубля.

Максимальная покупка евро снизилась на 0,001 рубля и составила 2,455 рубля, минимальная продажа выросла на 0,002 рубля и составила 2,462 рубля.

Максимальный курс покупки 100 российских рублей составил 3,46 (вырос на 0,02 рубля), минимальный курс продажи составил 3,48(вырос на 0,03 рубля).