Последнее обновление: 14.02.2018 11:01

Курсы валют в банках Минска на 14 февраля 2018 года

По состоянию на 10:00 банки Минска выставили следующие курсы обмена валют.

Максимальный курс покупки доллара США снизился на 0,003 рубля и составил 1,986 рубля, минимальный курс продажи снизился на 0,004 рубля и составил 1,99 рубля.

Максимальная покупка евро выросла на 0,009 рубля и составила 2,456 рубля, минимальная продажа выросла на 0,005 рубля и составила 2,46 рубля.

Максимальный курс покупки 100 российских рублей составил 3,44 (не изменился), минимальный курс продажи составил 3,45(не изменился).

Ранее по теме
blog comments powered by Disqus
<Январь 2018
ПнВтСрЧтПтСбВс
25262728293031
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930311234
Февраль 2018
ПнВтСрЧтПтСбВс
2930311234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627281234
567891011
Экономика
© 1995-2014 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование