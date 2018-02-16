Последнее обновление: 16.02.2018 11:45

Украина подает на Россию в трибунал ООН по морскому праву

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин сообщил о готовности меморандума, который его страна предъявит 19 февраля в рамках иска в Международный трибунал ООН по морскому праву о нарушении Россией Конвенции ООН по морскому праву.

"Первый меморандум пошел, точнее, пойдет в понедельник. Держу в руках наш Меморандум в рамках Конвенции по морскому праву о нарушении РФ наших прав в

Ранее о намерении подать соответствующий меморандум против России уже сообщала замминистра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль.

"Уже 19 февраля мы подаем наш меморандум, в котором фактически обвиняем Россию в узурпации наших прав, прав Украины как прибрежного морского государства, где приводим все нарушения, связанные с Черным, Азовским морями, Керченским проливом, строительством Крымского моста", - сказала она 22 января.

Зеркаль также отметила, что после подачи этого меморандума у России будет три месяца на подготовку возражений относительно юрисдикции Международного трибунала в данном вопросе.

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