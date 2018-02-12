Курсы валют в банках Минска на 12 февраля 2018 года

По состоянию на 10:00 банки Минска выставили следующие курсы обмена валют.

Максимальный курс покупки доллара США снизился на 0,003 рубля и составил 1,997 рубля, минимальный курс продажи снизился на 0,005 рубля и составил 2 рубля.

Максимальная покупка евро снизилась на 0,001 рубля и составила 2,45 рубля, минимальная продажа выросла на 0,004 рубля и составила 2,458 рубля.

Максимальный курс покупки 100 российских рублей составил 3,43 (снизился на 0,01 рубля), минимальный курс продажи составил 3,45(не изменнился).