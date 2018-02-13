В созданную в Дубае Глобальную коалицию счастья вошли шесть стран

В Дубае н​а VI Всемирном правительственном саммите (World Government Summit) создана Глобальная коалиция счастья. В нее вошли Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), Казахстан, Коста-Рика, Мексика, Португалия и Словения. Об этом сообщает Gulfnews.

На церемонии присутствовали премьер-министра ОАЭ Аль Мактум, а также наследный принц Дубая​ Мухаммед бен Рашид Аль Мактум.

«Мир нуждается в новых формах коалиций, которые бы работали на благо и счастье народов. Настало время объединить усилия правительств для формирования новых подходов и механизмов, которые позволят добиться счастья для людей и улучшить качество их жизни», — заявил премьер ОАЭ.

Коалиция будет проводить ежегодные совещания для обсуждения достижений, обмена идеями, которые могут помочь странам-членам улучшить политику и программы, которые могут способствовать достижению «устойчивого уровня счастья в обществе». В ОАЭ существует пост министра счастья и благополучия, его занимает женщина — Ухуд бинт Халафан ар-Руми.

World Government Summit посвящен вопросам эффективного госуправления и внедрения современных технологий в разные сферы жизни. В нем участвуют более 4 тыс. делегатов из 140 стран.