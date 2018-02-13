Лукашенко призвал страны ОДКБ сообща модернизировать армии

Странам-членам Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) необходимо проводить совместную работу по модернизации армий. об этом заявил Лукашенко сегодня на заседании Совета безопасности страны.

"Если в общем говорить, мы очень серьезно в ОДКБ недооцениваем опасность той ситуации, которая складывается. Россия сама по себе модернизирует вооруженные силы. Мы что-то пытаемся вместе с другими членами вооружаться, модернизироваться и так далее. Каждый сам по себе", - заявил Александр Лукашенко, которого цитирует его пресс-служба.

По его словам, основное бремя по защите общего пространства в случае необходимости, естественно, ляжет на Россию.

"Но серьезного понимания у руководства России сегодня о том, что надо на наиболее опасных направлениях нашей общей совместной обороны укреплять национальные вооруженные силы - Беларуси, Казахстана, Армении, других стран, - такого понимания нет. И это очень больно может аукнуться", - подчеркнул Лукашенко.

При этом, по его словам, Россия могла бы сыграть важную роль в процессе модернизации вооруженных сил стран ОДКБ.

"Я не в том плане, что мы хотим или в очередной раз, как у них принято говорить, требуем каких-то денег на какие-то мероприятия. Но надо понимать, что, допустим, Беларусь является основным форпостом, в том числе и Российской Федерации, на западном направлении, - пояснил он. - А здесь сегодня наиболее опасное направление. Хотя и концентрация негативных явлений в Афганистане не может успокаивать нас и на южном направлении".

В этой связи, считает Лукашенко, странам надо "серьезнейшим образом подумать и принимать решение".

"Нам нужно серьезнейшим образом не просто модернизировать наши вооруженные силы, а надо совершенствовать и более активно приспосабливать к возможным боевым действиям. Возможным. Исходя из опыта ведения войн и конфликтов в современное время", - заявил он.

Лукашенко также поручил урегулировать противоречия с Россией в пограничной сфере