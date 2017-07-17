Лукашенко заявил о необходимости укрепления военной составляющей ОДКБ

В мире наблюдается расширение географии и сфер столкновений интересов отдельных стран и коалиций. Об этом заявил сегодня Лукашенко на встрече с министрами иностранных дел стран - членов ОДКБ.

"Ситуация в мире тревожная, поэтому необходимо уделять самое пристальное внимание вопросам безопасности наших государств", - сказал Лукашенко, которого цитирует его пресс-служба.

По его словам, "наблюдается расширение географии и сфер столкновений интересов, как отдельных стран, так и целых коалиций".

Лукашенко подчеркнул, что "ослабляются общепризнанные инструменты поддержания международного мира и безопасности".

"Как следствие - множатся попытки нарушения баланса сил", - отметил он.

Лукашенко сообщил, что недавно встречался с министрами обороны и секретарями советов безопасности членов ОДКБ.

"Мы детально обсудили и наметили направления, на которых важно сегодня акцентировать внимание c точки зрения укрепления военной составляющей Организации, консолидации силовых мер в сфере противодействия острейшим вызовам современности, среди которых терроризм, наркотрафик, нелегальная миграция, торговля людьми, киберпреступность", - сказал он.

"В современных условиях кризиса международных отношений многократно повышается роль дипломатии, именно вы должны продемонстрировать все свои умения, чтобы не дать ни малейшей возможности прибегать к силовому решению спорных вопросов. Ваша задача - создать предпосылки для сближения позиций всех заинтересованных сторон и выработки согласованных подходов", - заявил Лукашенко.

Он добавил, что "только на основе консолидации усилий можно действительно эффективно противостоять общемировым вызовам и угрозам".