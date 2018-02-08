Западные банки отказались финансировать "Турецкий поток"

"Газпрому" не удалось договориться с европейскими и американскими банками о выделении проектного финансирования на газопровод "Турецкий поток".

Трубу в Турцию, которая строится через Черное море на мощностях, изначально запланированных для закрытого Еврокомиссией проекта "Южный поток", "Газпрому" придется оплачивать за счет собственных средств, сообщил на встрече с инвесторами в Лондоне зампред правления холдинга Андрей Круглов.

Уложиться в изначальную смету при этом не получается, признал он. "Мы говорили что стоимость проекта составит порядка 6 млрд долларов, сейчас мы оцениваем где-то порядка 7 млрд", - сказал Круглов.

Он добавил, что уже после строительства "Газпром" надеется рефинансировать свои затраты за счет проектных облигаций - по такому же принципу строился "Северный поток 1".

"Мы видим, что, когда проект уже работает и когда банки и инвесторы видят получение денежного потока, привлечение средств идет гораздо легче", - пояснил топ-менеджер. - Но исходя из существующей реальности, скорее всего "Турецкий поток" будет финансироваться из бюджета "Газпрома".

Та же судьба, напоминает finanz.ru, постигла проект Nord Stream 2 стоимостью 9,5 млрд евро. Изначально планировалось, что 70% затрат окупит проектное финансирование, однако найти банки, которые захотели бы его предоставить не удалось, сообщил в сентябре Райнер Зееле - глава австрийской газовой корпорации OMV, которая вместе с еще четырьмя европейскими компаниями подписалась на участие в строительстве.

В общей сложности трубы в обход Украины, в Турцию и в Китай ("Сила Сибири") будут стоить "Газпрому" 27 млрд долларов, сообщил Круглов. Их строительство будет оплачено за счет долга, размер которого компания к 2020-му году будет вынуждена увеличить на 1,8 триллиона рублей, подсчитали аналитики Fitch.

Проектное финансирование - это более выгодные и долгосрочные займы, но такая возможность заблокирована угрозой санкций США, говорит аналитик Moody’s по нефтегазовому сектору Денис Перевезенцев: хотя закон о санкциях, принятый конгрессом и подписанный Дональдом Трампом в августе, пока не запрещает такие сделки напрямую, в нем прописано, что президента США имеет право заблокировать активы и закрыть доступ к американской банковской системе для тех, кто инвестирует в строительство Россией экспортных трубопроводов.

"Дамоклов меч" подвешен не только над потенциальными кредиторами "Газпрома", но и над его подрядчиками. В строительстве "Турецкого потока" участвуют зарубежные компании, которые сдают объекты "под ключ", санкции запрещают не только денежные вливания, но и техническую помощь, напоминает Перевезенцев. За 9 месяцев 2017 года "Газпром" потратил потратил на капитальные вложения и инвестиции 1,081 трлн рублей, при том что от операционной деятельности получил денежный поток на сумму лишь 612,8 млрд рублей.

С учетом выплаты дивидендов (191,7 млрд рублей) разрыв между доходами компании и основными расходными статьями оказался почти двукратным и составил 661,9 млрд рублей. Покрывать его пришлось, увеличивая долг и проедая накопленные на банковских счетах запасы: их размер по сравнению с 2016 годом сократился втрое и на 1 октября был минимальным с 2011 года (499,6 млрд рублей). Общий долг "Газпрома" превысил 3,1 триллиона рублей, а чистый (то есть не покрытый денежными резервами) - за квартал подскочил на 37% и вышел на новый исторический рекорд в 2,6 триллиона рублей.