Турция договорилась с Газпромом о финансировании «Турецкого потока»

Турция достигла соглашения с компанией «Газпром» о финансировании проекта «Турецкий поток» на ее территории. Об этом гендиректор турецкой государственной трубопроводной компании Вotas Бурхан Озджан заявил «РИА Новости».

«Мы уже договорились с ними по этому вопросу. Однако я не могу раскрыть цифры — в каком процентом отношении мы будем это делать», — сказал Озджан. Он подчеркнул, что получение разрешений на вторую ветку «Турецкого потока», по которой газ будет поставляться на рынок Анкары, продолжается в «положительном ключе».

Глава Вotas также заявил, что газопровод на суше будет выводиться в европейской части Турции во Фракии, в районе Кыйыкёй. «Несмотря на различные слухи, никаких изменений в этой географии нет. Однако будет ли выход именно в этом населенном пункте или где-то поблизости, сейчас сказать нельзя», — пояснил гендиректор.

Ранее глава Минэнерго Александр Новак заявил, что «Газпром» построил около 50 км подводной части газопровода по дну Черного моря. По словам Новака, Минэнерго ожидает от турецких коллег документы о «точке выхода» газопровода на сушу Турции, а также составленной дорожной карты сухопутной части проекта.

В июне 2017 года заместитель председателя правления «Газпрома» Андрей Круглов заявил, что текущая оценка инвестиций «Газпрома» в реализацию строительства «Турецкого потока» составляет $6 млрд. Ранее «Газпром» оценивал стоимость строительства газопровода в €11,4 млрд, но тогда речь шла о прокладке четырех ниток общей мощностью 63 млрд куб. м газа в год. Однако в октябре 2016 года было принято решение сократить мощность газопровода вдвое, до двух ниток мощностью 15,75 млрд куб. м каждая. Первая будет предназначена для турецкого рынка, вторая — для газоснабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы. Строительство морского участка этого газопровода у российского побережья Черного моря началось 7 мая 2017 года.

23 июня глава «Газпрома» Алексей Миллер на встрече с президентом Владимиром Путиным заявил, что строительство двух ниток газопровода «Турецкий поток» завершится в 2019 году. При этом первая нитка, по словам Миллера, откроется к марту 2018 года. По ней газ будет поставляться на рынок Турции. В 2019 году откроется вторая ветка, по которой газ направится в страны Южной и Юго-Восточной Европы.

В этот день Путин прибыл на борт судна-трубоукладчика Pioneering Spirit, которое ведет строительство морского участка. Глава государства на борту судна наблюдал за стыковкой мелководной и глубоководной частей газопровода.

«Газпром» начал строительство «Турецкого потока» 7 мая 2017 года. Укладку труб на мелководной части вело судно Audacia швейцарской компании Allseas, которая является подрядчиком обеих ниток морского участка газопровода. В глубоководной части Черного моря «Турецкий поток» строит трубоукладчик Pioneering Spirit, которым также владеет Allseas.