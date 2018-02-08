Twitter впервые отчитался о чистой прибыли за квартал

Twitter Inc в четверг впервые отчиталась о квартальной чистой прибыли, при этом результаты компании превысили прогнозы Уолл-стрит на фоне роста продаж видеорекламы, в то время как борьба с фейковыми аккаунтами привела к тому, что число пользователей социальной сети не оправдало ожиданий.

Компания сообщила в октябре, что впервые может получить прибыль в результате сокращения расходов. Скорректированная прибыль и выручка в четвертом квартале превзошли прогнозы аналитиков.

Twitter сообщила, что ожидает “получить прибыль по GAAP за весь 2018 год”.

В то же время число ежемесячно активных пользователей Twitter составило 330 миллионов в четвертом квартале, увеличившись на 4 процента по сравнению с годом ранее, но оставшись неизменным по сравнению с третьим кварталом.

Аналитики в среднем ожидали, что число пользователей составит 332,5 миллиона, свидетельствуют данные аналитической фирмы FactSet.

Компания сообщила, что рост числа пользователей был ограничен сезонным фактором и изменениями, сделанными в браузере Safari от Apple Inc, в результате которых число пользователей сократилось на 2 миллиона. Twitter предупреждала инвесторов об этих факторах в октябре.

Число ежемесячно активных пользователей Twitter на американском рынке, где Twitter получает основную часть выручки, снизилось до 68 миллионов с 69 миллионов в третьем квартале.

Twitter получила чистую прибыль в размере $91,1 миллиона, или 12 центов на акцию, в четвертом квартале по сравнению с убытком в размере $167,1 миллиона, или 23 цента на акцию, годом ранее.

Скорректированная прибыль составила 19 центов на акцию, превысив усредненный прогноз опрошенных Рейтер аналитиков на уровне 14 центов на акцию.

Выручка выросла на 2 процента в годовом исчислении до $731,6 миллиона, показав первый прирост с четвертого квартала 2016 года и превысив консенсус-прогноз Уолл-стрит на уровне $686,1 миллиона.

Twitter продолжает диверсифицировать продажи, выходя за рамки рекламы. Компания увеличила выручку от лицензирования данных и других услуг на 10 процентов до $87 миллионов по сравнению с годом ранее. Выручка от рекламы выросла на 1 процент до $644 миллионов.