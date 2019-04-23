Последнее обновление: 23.04.2019 17:40

Twitter отчиталась о неожиданном росте числа пользователей, выручка превысила прогнозы

Twitter Inc во вторник отчиталась о превысившей прогнозы выручке в первом квартале и неожиданном росте числа ежемесячно активных пользователей, что указывает на потенциальное улучшение показателей компании.

Число ежемесячно активных пользователей выросло на 9 миллионов по сравнению с предыдущим кварталом, достигнув 330 миллионов, против усредненного прогноза аналитиков в 318,8 миллиона, согласно данным IBES от Refinitiv.

Со следующего квартала компания планирует перестать раскрывать этот показатель. Вместо этого Twitter будет публиковать показатель числа “монетизируемых” ежедневно активных пользователей.

В первом квартале число таких пользователей выросло до 134 миллионов, увеличившись на 12 процентов в годовом выражении, сообщила Twitter.

Выручка Twitter выросла на 18 процентов по сравнению с прошлым годом и составила $787 миллионов, превысив ожидания Уолл-стрит в $776,1 миллиона.

Выручка выросла за счет продаж рекламы, которые также увеличились на 18 процентов до $679 миллионов.

Twitter прогнозирует увеличение операционных расходов, инвестируя в улучшение качества платформы.

Квартальная прибыль компании составила $191 миллион, или 25 центов на акцию, по сравнению с $61 миллионом, или 8 центами на акцию, годом ранее.

После вычета налоговой льготы в размере $124,4 миллиона компания заработала 9 центов на акцию.

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