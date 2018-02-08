Total увеличила дивиденды и планирует выкуп акций на фоне роста прибыли в 2017 году

Французская нефтегазовая компания Total отчиталась о росте скорректированной чистой прибыли на 28 процентов в 2017 году до $10,6 миллиарда, что позволит компании увеличить дивиденды и провести обратный выкуп акций.

Сильные финансовые результаты были вызваны ростом добычи на 5 процентов в 2017 году, сказал глава Total Патрик Пуянне.

“У нашей компании очень хорошие результаты, мы остаемся лучшими в классе”, - сказал Пуянне журналистам.

Чистая прибыль Total выросла на 19 процентов в третьем квартале до $2,9 миллиарда при усредненном прогнозе $2,8 миллиарда.

otal вознаградила акционеров увеличением дивидендных выплат на 10 процентов за последние три года. Промежуточные дивиденды в 2018 году вырастут на 3,2 процента, а в период с 2018 по 2020 год компания планирует выкупить акции на сумму $5 миллиардов.