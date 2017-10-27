Прибыль Total выросла на фоне роста добычи и снижения расходов

Французская нефтегазовая компания Total отчиталась о росте чистой прибыли в третьем квартале на 29 процентов, так как активизация проектов и новые инвестиции способствовали росту добычи.

Total также пополнила список энергетических компаний, которые улучшили показатели за счет высоких цен на нефть.

Объем добычи компании вырос на 6 процентов, тогда как скорректированная чистая прибыль от операций по разведке и добыче выросла на 84 процента в годовом выражении. Высокий спрос на нефтепродукты способствовал резкому скачку маржи переработки.

Total, чей баланс по завершении продолжительного снижения цен на нефть был лучше, чем у конкурентов, сообщила, что рентабельность собственного капитала была близка к 10 процентам.

Скорректированная чистая прибыль за текущий квартал выросла до $2,7 миллиарда, подтвердив ожидания опрошенных Рейтер аналитиков.

Рост производства сырья на проектах Кашаган в Казахстане, Moho Nord в Конго и Angola LNG, а также добыча на новых концессииях, как, например, аль-Шахин в Катаре, составил 2,58 миллиона баррелей в нефтяном экиваленте в сутки.

Компания Total придерживалась годовых темпов роста примерно в 5 процентов в 2017 году и планировала удерживаться на том же уровне вплоть до 2022 года.

Total сообщила, что маржа переработки на европейских НПЗ резко выросла до $48,2 против $41,4 в прошлом году, в связи с сильным спросом на нефтепродукты после урагана “Харви”, приостановившего работу многочисленных перерабатывающих мощностей.

Согласно отчету, в 2017 году компания планирует сэкономить более $3,6 миллиарда, что превышает целевой уровень $3,5 миллиарда. Total рассчитывает добиться таких показателей за счет уменьшения числа дорогостоящих подрядчиков в Нигерии и Анголе.

Компания сообщила, что стоимость производства упала ниже $5 за баррель за последние три месяца, опередив целевой показатель за год в $5,5 за баррель.