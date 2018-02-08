Последнее обновление: 08.02.2018 11:07

Oracle лишает софта российский нефтегазовый сектор

Американская Oracle ужесточила условия предоставления продуктов и услуг российским клиентам из нефтегазовой отрасли, включенным в санкционный список США.

С 29 января Oracle запрещены как новые сделки с ними, так и продление, изменение и обновление действующих контрактов.

Запрет коснулся "Газпрома", "Сургутнефтегаза", ЛУКОЙЛа и "Роснефти", их дочерних предприятий и зарубежных проектов. Зависимость находящейся под санкциями США с 2014 года нефтегазовой отрасли РФ от иностранного ПО все еще высока и полный запрет на продукты Oracle нанесет отрасли большой ущерб, считают участники рынка, пишет газета "Коммерсантъ".

Американская Oracle предупредила российских партнеров о соблюдении новых санкционных требований США, направленных на заказчиков нефтегазового сектора, следует из письма компании от 12 января, на которое ссылается "Ъ". ). Речь идет о запрете предоставлять, экспортировать или реэкспортировать товары, услуги и технологии в поддержку глубоководной и арктической шельфовой разведки, добычи или сланцевых проектов, имеющих потенциал нефтедобычи, если в них вовлечено лицо, подпадающее под действие американской директивы №4. Запрет распространяется на проекты, стартовавшие 29 января 2018 года или позже. Ограничение также касается любых возобновлений, изменений или продлений уже заключенных контактов. Оно не распространяется только на предоставление финансовых услуг, например, по бухучету или страхованию. Сделки, не соответствующие требованиям, могут быть задержаны или отклонены, предупредила Oracle.

К письму прилагается список компаний, подпадающих под санкции. В нем 283 названия.

Крупные российские нефтяники применяют для управления проектами, в том числе в добыче, Oracle Primavera. Источник “Ъ” в одной из нефтекомпаний считает, что полный запрет ПО от Oracle нанесет отрасли большой ущерб, зависимость российской нефтегазовой отрасли от иностранного ПО все еще очень высока.

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