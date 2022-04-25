Последнее обновление: 25.04.2022 13:12

Российские ИТ-компании познакомились с дефицитом серверного оборудования

Крупные российские ИТ-компании испытывают трудности при закупке вычислительной техники — серверов и систем хранения данных, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники на рынке и в правительстве.

Приобрести иностранное оборудование, даже бывшее в употреблении, на рынке уже невозможно, сообщили газете участники рынка.

«Сервера купить невозможно даже на вторичном рынке, подержанная техника разлетелась в начале марта, несмотря на заоблачные цены», — рассказал один из собеседников издания.

Представитель одной из компаний утверждает, что скоро проблемы возникнут и с российскими серверами: запасы процессоров «Байкал» и «Эльбрус», на которых они работают, заканчиваются, а новых стабильных поставок пока не намечается.

«Мы пошли по пути производства серверов на российских процессорах, но и с ними сейчас туго. У нас есть запас в несколько сотен «Эльбрусов», и еще мы заказали порядка тысячи «Байкалов», — сказал он.

Крупные компании просят помощи у Минцифры найти вендора, готового продать «десятки тысяч серверов». Минцифры отвечает, что «принимают меры по обеспечению госсектора и коммерческих компаний достаточным объемом российской вычислительной техники, которая отвечает самым высоким требованиям».

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