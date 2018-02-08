Американская компания Илона Маска Tesla отчиталась о крупнейших квартальных убытках в истории компании.

Согласно корпоративной отчетности, в четвертом квартале 2017 года потери компании составили $675 млн. Общий дефицит за год - $1,96 млрд, пишет Forbes.

В новом 2018 году компания рассчитывает на рост операционного дохода до "устойчиво позитивного" уровня, отметил по этому поводу финансовый директор Tesla Дипак Ахуджи.

Ранее Ахьюджи заявлял, что на производство Model 3 сейчас приходится больше 50% расходов компании.

В четвертом квартале Tesla поставила клиентам 29 967 автомобилей, в том числе 28 425 машин Model S и Model X и 1542 новой Model 3, выпущенной в 2017 году. Аналитики ожидали, что поставки Model 3 составят 4100 автомобилей.

Всего за 2017 года Tesla поставила больше 102 тысяч машин при плане в 100 тысяч.