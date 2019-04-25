Глава Tesla обещает возвращение к прибыли после крупного убытка в I квартале

Генеральный директор Tesla Inc Илон Маск в среду спрогнозировал возвращение производителя электромобилей к прибыли в третьем квартале после убытка в $700 миллионов в первом и намекнул, что компания вскоре может пойти на привлечение капитала.

Tesla планирует урегулировать логистические проблемы, связанные с глобальными поставками автомобилей, после нескольких сложных месяцев, также ознаменовавшихся сокращением персонала и публичным противостоянием между Маском и американскими финансовыми регуляторами.

Акции Tesla, которые упали на 22 процента с начала года, после публикации результатов почти не изменились.

Маск все еще пытается убедить инвесторов, что спрос на седан Model 3, который, как надеется Tesla, принесет ей устойчивую прибыль, является “безумно” высоким и что автомобиль смогут быстро и эффективно доставлять клиентам по всему миру. Снижение поставок усилило беспокойство по поводу финансового положения Tesla и разговоры о скором привлечении капитала.

“В привлечении капитала есть определенный смысл, - сказал Маск, после того как его спросили, почему он еще этого не сделал. - Наверное, сейчас в целом подходящее время”.

Компания подтвердила прогноз поставок на 2019 год в диапазоне от 360.000 до 400.000 автомобилей и сообщила, что может произвести до 500.000 автомобилей, если ее китайский завод выйдет на серийное производство в четвертом квартале.

Tesla сообщила, что убыток во втором квартале будет “значительно” меньше, чем показатель в $702 миллиона в первом. Компания вернется к прибыли в третьем квартале, сообщила Tesla.

Харис Анвар, старший аналитик платформы финансовых рынков Investing.com, назвал прогноз на второй квартал “мрачным”.

“Я по-прежнему считаю, что 2019 год для Tesla и ее акций будет очень нестабильным”, - сказал Анвар.

Усиление неопределенности в первом квартале было вызвано проблемами с логистикой в международных портах, корректировкой цен на автомобили и неожиданным заявлением о закрытии большинства магазинов Tesla с целью компенсировать затраты на запуск Model 3 стоимостью $35.000, которое впоследствии было отозвано.

В среду Tesla сообщила, что во втором квартале планирует поставить клиентам от 90.000 до 100.000 автомобилей по сравнению с 63.000 автомобилей в первом квартале.

Чистый убыток, причитающийся держателям обыкновенных акций Tesla, составил $702,1 миллиона, или $4,10 на акцию, в первом квартале, завершившемся 31 марта, против $709,6 миллиона, или $4,19 на акцию, годом ранее.

Убыток за исключением некоторых статей баланса составил $1,77 на акцию по сравнению с прогнозом Уолл-стрит в 69 центов на акцию, согласно данным Refinitiv.