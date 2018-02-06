Последнее обновление: 06.02.2018 18:14

В Украине зафиксировали вспышки АЧС

Специалисты зарегистрировали новые вспышки африканской чумы свиней (АЧС) в Закарпатской и Ровенской областях, сообщила Госслужба Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.

"В Закарпатской области на территории охотничьих угодий… был обнаружен труп дикого кабана и проведен отстрел диких кабанов", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Также гибель свиней зарегистрировали на территории охотничьих угодий в Ровенской области.

Диагноз АЧС подтвержден лабораторными исследованиями. В очагах заболевания проводятся мероприятия по локализации и недопущению распространения возбудителя АЧС.

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