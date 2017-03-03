В трех областях Украины снова произошли вспышки африканской чумы свиней

Вспышки африканской чумы свиней (АЧС) зафиксированы в Херсонской, Запорожской и Донецкой областях Украины, сообщила в пятницу пресс-служба Государственной службы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты прав потребителей.

По данным пресс-службы, случаи гибели свиней от АЧС 27 февраля были зафиксированы в частных хозяйствах в поселке городского типа Высокополье Херсонской области, в селе Петромихайловское Запорожской области и селе Дмитровка Донецкой области.

"В очагах заболевания проводятся мероприятия по локализации и недопущению распространения возбудителя АЧС", — говорится в сообщении.

В последнее время в разных регионах Украины регулярно фиксируют вспышки АЧС. Ранее ведомство сообщало, что случаи АЧС были зарегистрированы в Николаевской, Луганской, Кировоградской, Одесской и Черниговской областях.