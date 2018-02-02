Минфин США объяснил, почему засекретил "кремлевский список"

Минфин США впервые опубликовал официальное разъяснение по "кремлевскому докладу", который был представлен в конгресс 29 января в рамках "Закона о противодействии врагами Америки путем санкций" и был сочтен беззубым и пустым, поскольку содержал лишь копию перечня долларовых миллиардеров Forbes и членов российского правительства.

Доклад полностью соответствует требованиям, которые были наложены на него законом, утверждает американский Минфин: сведения о деловых связях и коррумпированности попавших в досье лиц находятся в секретной его части, равно как и сведения о квазигосударственных структурах, на которых пока санкционный режим не распространялся.

Засекретить большую часть доклада Минфин решил для того, чтобы "избежать потенциальной распродажи активов указанными лицами", говорится в релизе. Избавившись от собственности и счетов в США, они стали бы де-факто неуязвимы для возможных санкций.

Хотя сам список не является автоматически санкционным, именно санкции и являются целью подготовленных материалов, подчеркивается в заявлении.

В 2017 году Минфин США наложил санкции на 58 российских физических и юридических лиц в связи с ситуацией на Украине. На прошлой неделе в "черный список" были добавлены еще 42 позиции, пишет finanz.ru.

Кроме того, 9 фигурантов появилось в санкционных списков из-за нарушений, связанных с КНДР.

Доклад о возможности санкций в отношении инвестиций в российский госдолг также уже был представлен в конгресс, сообщил Минфин. Его содержание так и не было опубликовано даже в урезанном виде.