Последнее обновление: 30.01.2018 10:05

США опубликовали доклад о приближенных Кремля, включая 96 "олигархов"

Министерство финансов США во вторник опубликовало список приближенных к Кремлю чиновников и бизнесменов.

В список попали 210 человек - 114 в раздел “высших политических фигур”, 96 - в раздел “олигархи”.

В первый раздел попали представители администрации президента, правительство и другие чиновники, руководители госкомпаний - в том числе глава Совета Федерации, мэры Москвы и Санкт-Петербурга, генеральный прокурор, глава Роснефти Игорь Сечин, глава Сбербанка Герман Греф, глава ВТБ Андрей Костин.

Среди “олигархов” в том числе Роман Абрамович, Вагит Алекперов, Олег Дерипаска, Михаил Фридман, Михаил Гуцериев, Евгений Касперский, Сулейман Керимов, братья Ротенберги, Леонид Михельсон, Владимир Потанин, Виктор Вексельберг, Алишер Усманов и другие.

Эти доклады - часть санкционного законодательства, принятого Конгрессом вскоре после вступления Дональда Трампа в должность президента США. Американский лидер подписал законопроект о санкциях в августе 2017 года, несмотря на данные в ходе предвыборной кампании обещания улучшить отношения с Россией.

Вашингтон пока решил отказаться от новых ограничений, и попадание в эти списки не означает обязательное введение санкций в отношении их фигурантов.

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