Последнее обновление: 02.02.2018 16:46

Amazon отчиталась о рекордной квартальной прибыли за счет роста продаж

Крупнейший в мире онлайн-ритейлер Amazon.com Inc в четверг отчитался о рекордной для себя квартальной прибыли вблизи $2 миллиардов благодаря тому, что число пользователей сервиса быстрой доставки Prime увеличилось на несколько миллионов в праздничный сезон, а также за счет налоговой реформы в США.

Компания сообщила, что ее чистая прибыль в четвертом квартале, завершившемся 31 декабря, увеличилась более чем вдвое до $1,86 миллиарда, или $3,75 на акцию. Аналитики, опрошенные Рейтер, в среднем прогнозировали показатель на уровне $1,85 на акцию.

Как и ожидалось, праздничный период, начавшийся перед Днем благодарения в США и завершившийся Новым годом, принес Amazon рекордную выручку. Продажи за этот квартал подскочили на 38 процентов до $60,5 миллиарда, превысив прогнозы.

Привлечь покупателей помогли сервисы быстрой доставки, в том числе Prime Now. Выручка от платежей за подписку на Prime выросла на 49 процентов до $3,2 миллиарда, сообщила Amazon.

Компания также сообщила, что планирует увеличить расходы на видеоконтент в 2018 году. В ноябре Amazon объявила, что купила телевизионные права на съемку сериала по роману “Властелин колец”, премьеру которого покажет ее стриминговый сервис Prime Video.

По оценкам аналитиков, в 2017 году расходы Amazon составили как минимум $4,5 миллиарда.

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