Последнее обновление: 26.10.2018 11:52

Amazon в III квартале получил рекордную прибыль

Крупнейший в мире интернет-ритейлер Amazon увеличил чистую прибыль в третьем квартале до нового исторического максимума.

Как отмечается в сообщении компании, в июле-сентябре ее чистая прибыль составила $2,883 млрд, или $5,75 в расчете на акцию, по сравнению с $256 млн, или $0,52 на акцию, за аналогичный период прошлого года.

Операционная прибыль повысилась до $3,7 млрд с $347 млн, выручка - до $56,576 млрд с $43,744 млрд годом ранее.

Эксперты, опрошенные FactSet, в среднем оценивали прибыль компании в минувшем квартале на уровне $3,08 на акцию при выручке в $57,1 млрд.

По прогнозу Amazon, в октябре-декабре продажи вырастут на 10-20% относительно прошлого года, в то время как за тот же период 2017 года они подскочили на 30%.

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