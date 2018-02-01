Выручка Alibaba в III квартале подскочила на 56%

Крупнейшая китайская компания, занимающаяся электронной торговлей, Alibaba Group Holding Ltd отчиталась о 56-процентном росте выручки в третьем квартале, который превысил прогнозы аналитиков, развеяв беспокойство о спаде активности на рынке.

Компания также сообщила, что купит 33-процентную долю своего финансового подразделения Ant Financial в обмена на права на интеллектуальную собственность, принадлежащие гиганту электронной торговли.

Выручка в период с октября по декабрь выросла до 83,03 миллиарда юаней ($13,19 миллиарда) против 53,25 миллиарда юаней годом ранее.

Аналитики в среднем ожидали выручку на уровне 79,8 миллиарда иен.

Чистая прибыль, причитающаяся акционерам компании, увеличилась на 34,8 процента до 24,07 миллиарда юаней, или $1,41 на акцию, против 17,9 миллиарда юаней за аналогичный квартал прошлого года.

Аналитики в среднем ожидали этот показатель на уровне 21,5 миллиарда юаней.

Выручка ключевого для Alibaba торгового подразделения выросла на 57,3 процента.