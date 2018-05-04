Квартальная выручка Alibaba превзошла ожидания рынка

Чистая прибыль китайского интернет-гиганта Alibaba Group Hodling Ltd. в четвертом финансовом квартале, завершившемся в марте 2018 года, составила 7,561 млрд юаней ($1,206 млрд), сократившись на 33% из-за крупного разового дохода в 4-м финквартале годом ранее. Без учета единовременных факторов рост чистой прибыли составил бы 37%.

Скорректированная прибыль повысилась с 63 центов до 91 цента в расчете на акцию, говорится в сообщении компании.

Выручка выросла на 61% - до 61,932 млрд юаней ($9,8731 млрд) с 53,248 млрд юаней.

Прибыль и выручка превысили ожидания рынка.

Опрошенные FactSet аналитики в среднем прогнозировали чистую прибыль на уровне $1,2 млрд, скорректированную прибыль - 85 цента на акцию при выручке $9,3 млрд.

Выручка основного бизнеса Alibaba по продаже розничных товаров в минувшем квартале выросла на 62% - до 51,287 млрд юаней ($8,176 млрд), сообщается в отчетности.

Доходы облачного подразделения подскочили на 103% и достигли 4,385 млрд юаней ($699 млн). Выручка в сегменте развлечений и цифровых СМИ увеличилась на 34% - до $840 млн, а в сегменте "инновационных инициатив" - на 9%, до $158 млн.

Годовая аудитория пользователей розничных сервисов компании в Китае выросла до 552 млн человек по сравнению с 515 млн человек на 31 декабря 2017 года. Число пользователей в Китае, проявляющих активность не реже раза в месяц и получающих доступ к сервисам с мобильных устройств, увеличилось на 37 млн и достигло 617 млн человек.

По итогам 2018 (прошлого) финансового года Alibaba получила прибыль на уровне 24,51 юаня на акцию (рост более чем на 40%) при выручке 250,27 млрд юаней (+58%).

"В 2019 финансовом году мы ожидаем роста выручки более чем на 60% по сравнению с предыдущим годом", - говорится в пресс-релизе Alibaba. Без учета консолидации Ele.me и Cainiao Network рост выручки превысит 50%.

Котировки акций Alibaba снизились на 0,5% на предварительных торгах в Нью-Йорке. Капитализация компании за последние двенадцать месяцев повысилась более чем на 57%, в то время как значение американского фондового индекса Standard & Poor's 500 за этот период выросло на 10%.

Alibaba владеет крупнейшими в Китае платформами электронной коммерции, включая самую популярную из них - Taobao. Компания сводит на этих платформах покупателей и продавцов, предоставляя им различные сервисы. При этом на Alibaba приходится 80% оборота электронной торговли в стране.