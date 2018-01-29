Последнее обновление: 29.01.2018 15:54

Ford запатентовал умеющий прятаться полицейский автомобиль

Категории: США Авто Ford

Патентное ведомство США выдало американскому автомобильному концерну Ford патент на изобретение беспилотного полицейского автомобиля, умеющего устраивать засады на нарушителей правил дорожного движения.

Предполагается, что новая машина сможет действовать полностью самостоятельно или в качестве подкрепления для полицейских подразделений, передает N+1.

Согласно патенту, Ford планирует с помощью машинного обучения разработать такой алгоритм, с помощью которого беспилотный полицейский автомобиль сможет находить наиболее надежные укрытия. При этом такие укрытия будут также наилучшими с точки зрения использования приборов наблюдения и выезда в погоню за нарушителем.

Беспилотный полицейский автомобиль может быть оснащен камерами наблюдения и радиолокационной станцией для определения скорости проезжающих по дороге автомобилей.

blog comments powered by Disqus
<Декабрь 2017
ПнВтСрЧтПтСбВс
27282930123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
1234567
Январь 2018
ПнВтСрЧтПтСбВс
25262728293031
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930311234
В мире
© 1995-2014 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование