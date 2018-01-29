Последнее обновление: 29.01.2018 15:54

Дания увеличила военные расходы из-за России

Дания увеличит военные расходы на 2,14 миллиарда долларов (12,8 миллиарда крон) в ближайшие шесть лет. Такое решение принял парламент страны в воскресенье, 28 января.

"Исходящая со стороны России угроза реальна, и она нарастает, так что мы должны показать решимость в укреплении своей обороноспособности, и такая решимость у нас есть", - цитирует главу датского правительства Ларса Лёкке Расмуссена агентство Reuters.

Предполагается, что выделяемая сумма пойдет на борьбу с киберугрозами и на финансирование международных операций Дании. Копенгаген также собирается создать новую бригаду из четырех тысяч солдат на Балтике.

К 2023 году расходы страны на обороны будут на 20 процентов выше нынешних, указывает агентство. Военный бюджет Дании на 2018 год составит 22 миллиарда крон (около 3,7 миллиарда долларов).

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