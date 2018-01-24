Нефтяным экономикам написали некролог

Распространение электромобилей и развитие возобновляемой электроэнергетики идут быстрее, чем предполагалось, суля радикальную перестройку мирового энергорынка и проблемы экономикам, зависимым от экспорта сырья, предупреждают аналитики Bank of America и Oxford Institute for Energy Studies.

Пик мирового спроса на нефть сдвигается на середину 2020х годов, а с начала 2030х потребление "черного золота" начнет снижаться, прогнозирует BofA. Сейчас 55% нефти уходит на производство горючего для автомобилей с двигателями внутреннего сгорания. Именно рост мирового авторынка обеспечил глобальный нефтяной бум последних 30 лет: в 1990-м, например, на бензин приходилось лишь 30% спроса на "черное золото".

"Но этот последний бастион нефтяного спроса падет уже в ближайшие 8 лет", говорится в обзоре американского банка: к 2023 году, как считают в BofA, электромобили начнут вытеснять традиционные авто, поскольку стоимость аккумуляторных батарей сравняется с затратами на производство бензиновых двигателей.

К 2030-му 40% всего автотранспорта в мире будет электрическим, а к 2050-му - 95%.

В этих условиях с 2025-го года в мире начнет падать спрос на бензин, а с 2030-го - на нефть со скоростью 0,5% каждый год.

Для нефтяных экономик России и стран ОПЕК это грозит крахом модели, которая обеспечивала им существование в последние полвека, предупреждает Oxford Institute: экспортерам придется делить сжимающийся рынок сбыта, бороться за покупателей и снижать цены, пишет finanz.ru.

Следствием станет падение валютных доходов и возможный обвал национальных валют, констатируют эксперты, приводя в качестве примера обрушение рубля в 2014 году.

По данным ЦБ, в России 55% экспортной выручки, которая используется на оплату зарубежных товаров, услуг и технологий, поступает за счет нефти, нефтепродуктов и газа, цена которого в контрактах "Газпрома" привязана к нефтяным котировкам.

Отказ от бензиновых авто постепенно становится государственной политикой, причем не только в Европе, указывает партнер RusEnergy Михаил Крутихин: к Франции, Германии, Норвегии, объявивших о планах отказаться от двигателей внутреннего сгорания, неожиданно присоединились китайские автостроители, пообещавшие прекратить поставки бензиновых и дизельных машин в Пекин к 2020 году, а по всей стране - к 2025 году.

По данным МЭА, Китай обеспечивает 40% роста спрос на нефть в мире. Производство электромобилей в Китае может достичь 1 млн штук в следующем году и 3 млн единиц к 2020 году, заявил в ходе съезда Компартии Сюй Хей, председатель правления автопроизводителя BAIC Group.

"Если еще в 2015 году сокращение глобального спроса на нефть прогнозировалось на 2035-2040 годы, то теперь может получиться, что конец нефтяной эры наступит несколько раньше. Миру потребуется больше не бензина с мазутом, а электроэнергии, то есть возникнет дополнительный спрос на природный газ и даже на уголь, несмотря на его экологически негативный имидж", - говорит Крутихин. России в ее нынешнем состоянии такой поворот не сулит ничего хорошего: из всех оставшихся в недрах запасов нефти 70% официально отнесены к категории трудноизвлекаемых, что означает, что рентабельной их добыча может стать при ценах около 80 долларов за баррель, тогда как месторождения «легкой» в добыче нефти быстро истощаются.

"Новых крупных открытий давно нет, а новые проекты не замещают иссякающий поток нефти со старых промыслов. Падение цен на уровень $35-40 будет катастрофой для отечественной нефтяной отрасли и для всей российской экономики", - предупреждает Крутихин.