Последнее обновление: 15.02.2018 11:51

В России подготовят новый макропрогноз исходя из цен на нефть в $50-60

Минэкономразвития РФ в апреле планирует подготовить новый макроэкономический прогноз исходя из цены нефти в 50-60 долларов за баррель, заявил журналистам министр экономического развития Максим Орешкин в кулуарах Российского инвестиционного форума в Сочи.

"Мы будем ориентироваться на те цены, которые складываются, где-то так", — сказал он, отвечая на вопрос, будет ли это 50-60 долларов за баррель.

Он отметил, что прогноз планируется подготовить в апреле.

Официальный прогноз Минэкономразвития РФ по средней цене нефти Urals на 2018 год, исходя из которого сверстан бюджет РФ, пока составляет 43,8 доллара за баррель. В декабре 2017 года Орешкин говорил, что вследствие продления сделки ОПЕК+ эта оценка будет повышена до уровня выше 50 долларов.

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