Число китайских туристов в мире к 2021 году достигнет 200 млн - прогноз

К 2021 году число путешествующих по миру китайских туристов достигнет 200 млн, пишет британское издание Daily Mail.

"Свыше 135 млн международных путешествий совершили граждане Китая в 2016 году. Быстрый рост числа туристов, выезжающих за рубеж, начался в этой стране с 2010 года, и большинство экспертов согласны с тем, что 200 миллионов китайцев будут путешествовать за границу каждый год к 2021 году", - говорится в сообщении.

Китайцы не только выезжают за границу во все большем количестве, они тратят гораздо больше денег, чем граждане других стран (в 5 раз больше, чем, например, британцы). Венеция и Барселона в этом году оказались настолько переполнены зарубежными туристами, в том числе, из Китая, что местные жители вышли на улицы, чтобы выразить протест против растущего туристического натиска.

В прошлом году в среднем на каждую сотню китайцев приходилось 370 турпоездок. Число туристических поездок в пределах КНР в 2017 году превысило 5 млрд. Доходы от внутреннего туризма подскочили более чем вдвое за 5 лет - до 4,57 трлн юаней.